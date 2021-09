Piratage : 280 000 Français concernés par un vol d’e-mails et mots de passe

Un hacker met en vente une base de données qui comprend 3,2 millions d’adresses e-mail et de mots de passe, dont 280 000 appartenant à des Français. Le pirate n’est pas à son premier coup d’essai.

Zataz rapporte que la base de données regroupe 148 000 adresses e-mail et mots de passe de comptes wanadoo.fr et 139 000 d’Orange. Pour ce qui est de l’étranger, il y a 165 000 comptes appartenant à des Italiens, 100 000 à des Polonais et 50 000 à des Chinois. Le hacker réclame 150 dollars pour la base de données complète.

Au fait, d’où viennent toutes ces données ? S’agit-il du phishing ? Du piratage de plusieurs sites et donc de la récupération de leurs bases de données ? Autre chose ? Il n’y a pas d’information sur le sujet.

« Ce type de combos de données peut permettre à un pirate de trouver des accès dans des sites web, webmail, boutiques utilisés par des internautes un peu trop feignants », explique Zataz. « Des internautes qui utilisent la même adresse électronique et le même mot de passe partout où ils s’inscrivent. Une fois dans la place, le pirate volera toutes les informations qu’il pourra collecter ».

Utiliser le même mot de passe partout est tout sauf une bonne idée. C’est pour cette raison qu’il est fortement conseillé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, tout particulièrement de nos jours.