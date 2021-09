Hawkeye : la bande-annonce de la série Marvel est arrivée

Marvel diffuse aujourd’hui la bande-annonce de sa nouvelle série Hawkeye qui arrivera sur Disney+ le 24 novembre. Il s’agit de la quatrième série du MCU après WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, et Loki.

Dans la bande-annonce, Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) enquête sur quelqu’un qui se fait passer pour son personnage mortel de Ronin dans Avengers : Endgame, pour découvrir qu’il s’agit de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), une collègue archère et une fan. Les deux font équipe pour arrêter les criminels tandis que Hawkeye promet à sa famille qu’il sera de retour pour Noël.

Aux côtés de Jeremie Renner et Hailee Steinfeld, on retrouve Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox et Zahn McClarnon. Ce sera aussi l’occasion de revoir Florence Pugh, qui incarne Yelena Belova, la sœur de Natasha Romanoff/Black Widow. Elle a fait sa première apparition dans le film Black Widow, qui est sorti en juillet.

Il faudra attendre le 24 novembre pour découvrir le premier épisode de Hawkeye sur Disney+. Il y aura ensuite un nouvel épisode par semaine. Voici l’affiche :

Découvrez une première affiche de la série Hawkeye, à découvrir en streaming dès le 24 novembre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/aFd0MLPiNa — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 13, 2021

Hawkeye a été créée par Jonathan Igla, qui est également le principal scénariste. La série sera réalisée par Rhys Thomas et le duo Bert et Bertie.