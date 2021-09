Google ajoute une offre avec 5 To de stockage à son offre One

Google a revu ses offres pour son service One, avec maintenant l’une d’entre elles qui propose 5 To de stockage. Selon 9to5Google, elle est disponible pour tous les utilisateurs. Nous ne la voyons pas encore de notre côté, mais il est possible que cela soit un déploiement progressif (comme souvent avec Google).

On retrouve toujours les offres 100 Go à 1,99€/mois, 200 Go à 2,99€/mois et 2 To à 9,99€/mois. À cela s’ajoute donc l’offre Google One avec 5 To de stockage. Son prix est de 24,99$/mois ou 249,99$/an aux États-Unis. On peut imaginer que ce sera 24,99€/mois ou 249,99€/an en Europe. À noter qu’il existe également une offre avec 10 To qui coûte 49,99$/mois. Malgré le fait qu’elle soit disponible depuis un moment maintenant, elle ne semble toujours pas proposée en Europe.

On notera en tout cas que Google n’a rien communiqué de particulier pour le nouvel espace de stockage. Ce choix (d’absence) de communication est surprenant, les utilisateurs découvrent la nouvelle option au moment de s’abonner et pas avant.

Les forfaits avec 2, 5 ou 10 To donnent accès au VPN de Google, en plus de l’espace de stockage en ligne. Ce VPN était au départ réservé aux États-Unis et il est disponible depuis quelques semaines en France. Il a également vu le jour au Mexique, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Italie à la même période.