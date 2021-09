Google propose (officiellement) le mode sombre sur son moteur de recherche

Il devient maintenant possible d’avoir le mode sombre sur le moteur de recherche de Google. Il y a plusieurs tests au fil des mois et le groupe officialise maintenant son déploiement pour tout le monde.

Le mode sombre pour Google concerne la version Web depuis un ordinateur, la version mobile sur iOS et Android étant toujours en test. Pour l’activer, cliquez sur « Paramètres » en bas à droite de l’écran quand vous êtes sur Google ou bien cliquez sur l’engrenage en haut à droite et rendez-vous dans les paramètres de la recherche. Sélectionnez ensuite la section « Apparence » à gauche. Vous voyez à ce moment trois options : paramètre par défaut de l’appareil, thème sombre ou thème clair. À vous de faire votre choix. Il ne vous reste plus qu’à valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

Il se peut également que vous voyiez un message s’affichant juste au-dessus de vos résultats de recherche. Le message vous invite à activer ou désactiver le mode sombre. Google précise qu’il est possible de revenir sur son choix à tout moment. Cela se fait directement au niveau des réglages.

« J’ai le plaisir de vous annoncer qu’à partir d’aujourd’hui et dans les semaines à venir, le mode sombre est désormais disponible pour les pages de recherche Google sur ordinateur. Merci pour tous vos commentaires sur ce forum, qui nous ont fait savoir que c’était une fonctionnalité que vous souhaitiez voir apparaître ! », a déclaré une employée de Google. Elle précise que cela concerne la page d’accueil de Google, la page de résultats de recherche et les paramètres de recherche.