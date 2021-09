Waterpod : des étudiants malaisiens créent une capsule de dessalement d’eau de mer

La valeur n’attend pas le nombre des années. Bennie Beh Hue May, Yap Chun Yoon et Loo Xin Yang, de l’Université Asie-Pacifique de technologie et d’innovation (APU) à Kuala Lumpur, en savent quelque chose. Ces étudiants viennent en effet de remporter le concours scientifique James Dyson Award grâce à un projet très avancé de capsule de dessalement d’eau de mer. La technologie au coeur de ces capsules s’inspire en partie des plantes : des mèches semblables à des « racines » récupèrent l’eau directement sous le WaterPod.

Cette eau s’évapore ensuite dans une chambre de stockage d’une capacité de 30 à 40 litres tandis que le sel se dépose sur une plaque d’aluminium recouverte d’un tissu. La vapeur d’eau se transforme à nouveau en eau liquide au contact du dome transparent supérieur (phénomène de condensation) puis vient couler le long du dome jusqu’au réservoir central. L’eau ainsi récupérée peut alors servir pour l’agriculture (arrosage) ou pour la consommation. Les nomades de la communauté Bajau de Sabah (en Malaisie) profitent déjà des bienfaits des tous premiers prototypes de Waterpod.

Les étudiants ingénieux souhaitent désormais commercialiser leur invention et fournir en eau potable les communautés nomades situées dans les zones les plus arides. Espérons donc que des investisseurs et/ou gouvernements se montreront intéressés…