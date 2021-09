Halo Infinite : le multijoueurs ouvert à tous à partir du 24 septembre

Après la preview du mode multi, plutôt très bien accueillie par les joueurs, 343 Industries annonce le multijoueurs pour tous à partir du 24 septembre ! Et cette fois, il suffira de s’inscrire sur Halo Insider (avant le 14 septembre) pour être quasi certain de faire partie de la fête. Ce nouveau test grandeur nature donnera accès à l’Arena Bot, à l’Academy Weapon Drills, mais aussi au multijoueurs en 4 contre 4 et au mode Big Team Battle.

The next #HaloInfinite multiplayer preview is targeted to arrive on Sept. 24! All fully registered Halo Insider profiles as of Sept. 13 are eligible to participate.

Don’t miss out! Head to https://t.co/3a5Xr1hUIc, get your profile fully filled out, then prepare for takeoff. pic.twitter.com/9GgAQP4f6p

