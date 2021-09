Décidément, Netflix montre les crocs en cette rentrée de septembre. Après le premier trailer de Hellbound, première série du génial Yeon Sang-Ho (Dernier Train pour Busan), le géant du streaming vient de livrer la bande-annonce de Don’t Look Up, une comédie mordante sur le « déni collectif » d’une catastrophe à venir potentiellement dévastatrice pour l’espèce humaine. Deux astronomes un peu à la marge (DiCaprio et Jennifer Lawrence) tentent d’avertir les autorités de l’arrivée imminente d’un astéroïde « destructeur de mondes », mais personne ne semble leur prêter réellement attention, ce qui génère bien sûr tout un tas de situations cocasses.

Adam McKay est à la réalisation de cette comédie prometteuse, et c’est peu dire que le casting ressemble à un immense best of des acteurs les plus « banckable » du moment : outre DiCaprio et Jennifer, on retrouvera donc Meryl Streep, Timothée Chalamet, Chris Evans, Jonah Hill, Cate Blanchett, Himesh Patel, Ron Perlman, Tomer Sisley, Kid Cudi (!) ainsi que la chanteuse Ariana Grande. Tout de même… Don’t Look Up sera disponible sur Netflix le 24 décembre.