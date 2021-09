Mana Books va éditer une BD Horizon Zero Dawn (on en parle des graphismes ?)

L’univers d’Horizon Zero Dawn se prête-il vraiment à la bande dessinée ? Guerrilla Games a en tout cas donné son accord pour Horizon Zero Dawn, une bande dessinée de 128 page écrite par Anne Toole et illustrée par Ann Maulina. Malgré le titre qui peut prêter à confusion, l’histoire de la BD se déroule après les aventures vidéoludiques d’Aloy et se déclinera en trois tomes. De plus, ce n’est pas Aloy l’héroïne ici (malgré la jaquette une nouvelle fois trompeuse) mais la chasseuse Talanah (une amie proche d’Aloy).

La jaquette, qui reprend des éléments graphiques du jeu, est assez jolie

Par contre, les planches sont illustrées grossièrement (on distingue même des soucis de proportion)

On ne sait pas encore si le scénario tiendra la route, mais ce qui est certain, c’est que les dessins ne sont pas dans le haut du panier du genre. Traits grossiers et absence de détails donnent presque l’impression d’avoir à faire à un travail amateur, au point que l’on se demande si cette production ne tient pas plus du produit dérivé que d’une réelle création. Horizon Zero Dawn, la BD, sera éditée et distribuée par Mana Books en France le 3 février 2022 au prix de 15 euros.