Hellbound (Netflix) : premier trailer pour la série de Yeon Sang-Ho (Dernier Train pour Busan)

Yeon Sang-Ho est l’un des maitres du cinéma sud-coréen. Le réalisateur du chef d’oeuvre Dernier Train pour Busan et de l’incompris Psychokinesis (visible sur Netflix) livrera bientôt sa première série, Hellbound. Basée sur le webtoon coréen Hell et de nouveau distribuée par Netflix, la série en 6 épisodes met en scène un groupe d’individus pourchassés par des êtres surnaturels et implacables que certains interprètent comme des « démons » de l’enfer. Capable de mixer des scènes de genre bien « pulp » à des séquences dramatiques poignantes et aux visées souvent humanistes, Yeon Sang-Ho est l’un des cinéastes de films populaires parmi les plus fascinants du moment.



Pour Netflix, il s’agit incontestablement d’un joli coup après la myriade de séries et de métrages moyens (voire pires) qui ont été annoncés et diffusés ces derniers mois. Certes la qualité d’une production n’est pas une garantie de succès (il suffit malheureusement de voir le top 10 des films/séries les plus populaires sur Netflix pour s’en convaincre), mais au prix de l’abonnement, des productions de vrais réals permettent au moins de justifier la dîme. Enfin, et comme à chaque fois chez Netflix, la saison 2 de Hellbound sera totalement conditionnée aux scores d’audience.