212 démarches administratives, sur les 250 présentées comme « essentielles à la vie quotidienne des Français » (soit 85%), sont désormais disponibles en ligne, annonce le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. Il s’agit de 30 démarches en plus qu’à l’automne 2020.

De plus en plus de démarches administratives depuis Internet

Les démarches recensées concernent de nombreux domaines : de la gestion du prélèvement à la source à la demande d’autorisation administrative de coupe de bois, en passant par le vote des Français de l’étranger. D’ici la fin de l’année, la ministre Amélie de Montchalin espère rendre dix démarches supplémentaires accessibles en ligne. Le gouvernement ambitionne d’atteindre le cap des 250 d’ici la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron au printemps 2022.

Parmi les démarches les plus difficiles à numériser, la ministre cite celles qui concernent beaucoup d’administrations, comme les permis de construire. D’autre part, Amélie de Montchalin a érigé pour les prochains mois l’accès des personnes handicapées aux démarches essentielles. Seulement 15% des démarches en ligne leur sont accessibles (un taux que le gouvernement souhaite porter à 39% d’ici la fin de l’année 2021). Le ministère veut aussi faciliter l’identification des usagers lorsqu’ils accèdent à des services en ligne, et informer en amont les citoyens de leurs droits et des démarches qu’ils ont à faire.

Cette numérisation des démarches administratives fait partie du plan France Relance. Celui-ci est en réaction à la pandémie du Covid-19. Sur les 500 millions d’euros dédiés aux outils interministériels, à la transformation numérique et aux démarches en ligne, 7 millions ont été investis à ce jour par le ministère pour financer et soutenir la qualité de la numérisation des démarches administratives. « La stratégie du gouvernement, ce n’est pas du tout-numérique », a cependant souligné Amélie de Montchalin. « En parallèle de nos efforts de numérisation, nous remettons dans les territoires des guichets, via le programme France Services », a-t-elle insisté.