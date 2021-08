The Rocketeer : Disney+ prépare une suite au film culte des années 90

The Rocketeer (Les Aventures de Rocketeer en VF) n’est sans doute pas le meilleur film Disney, même si le métrage a gagné un statut un brin culte principalement à cause de son charme désuet et de son actrice principale, la capiteuse Jennifer Conelly. Le scénario reprend peu ou prou la trame du Comics, en l’expurgeant de son côté pulp et sexy : dans le contexte de la seconde guerre mondiale, un certain Cliff Secord (Billy Campbell ) va mettre la main sur une mini fusée qui le transformera en homme volant, The Rocketeer.

Le film de 91 n’a pas forcément très bien vieilli (visible sur Disney+)

Disney va donc produire une suite à ce film d’action typique des années 90. Ed Ricourt (Comment élever un super-héros) se chargera du scénario mais Disney ne s’est pas encore décidé sur le nom du réalisateur. rien non plus concernant le casting, ce qui n’est pas forcément inhabituel à cette étape de préproduction.

Rocketeer, le Comics, c’est aussi ça: un héros alcoolique rêvant de pin-ups très dénudées. Et ça, vous ne le verrez pas dans une production Disney.

Les amateurs du Comics savent à quel point Dave Stevens est l’un des génies incontestable de la BD américaine. On rêve forcément d’un Rocketeer réalisé par Tarantino et qui ne trahisse pas le matériau d’origine. Malheureusement, à l’ère post-Metoo, ce Rocketeer là serait tout simplement infilmable avec ses pin-ups aux portes jarretelles bien visibles. Disney avait déjà passablement édulcoré le Comics dans le film de 91, et l’on peut craindre que le coup de rabot soit encore plus radical avec sa suite. Vraiment dommage…