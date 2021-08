[Gamescom 2021] Marsupilami: Le Secret du Sarcophage : un premier trailer de gameplay bondissant

Ocellus Studio a enfin lâché le premier trailer de gameplay de Marsupilami: Le Secret du Sarcophage, et ce que l’on voit a plutôt de quoi nous rassurer. Certes, ce Marsupial là ne fera sans doute pas partie du top 5 des jeux de l’année, mais la filiation avec Rayman (et aussi avec Sonic finalement) est assez finement assumée, les graphismes sont colorés et charmants, tandis que le gameplay ne manque pas de dynamisme. On distingue même quelques beaux environnements et un boss « de la Muerte » assez balaise.



Bref, ça s’annonce plutôt sympa et sans prétention, mais comme les jeux « avec prétention » sont parfois très loin du compte, on se contentera bien d’un jeu sympa. Marsupilami: Le Secret du Sarcophage sera disponible le 16 novembre prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Le jeu sera édité par Microids (comme souvent lorsqu’il s’agit d’une adaptation de BD franco-belge).