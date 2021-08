Cybersécurité : Microsoft et Google vont investir des milliards de dollars

Google et Microsoft ont pris des engagements concernant la cybersécurité, au point d’investir des dizaines de milliards de dollars. L’annonce faite suite à un rendez-vous à la Maison Blanche avec les patrons d’Apple, Google, Microsoft, IBM, Amazon et d’autres groupes technologiques.

Des dizaines de milliards de dollars pour la cybersécurité

Google va investir plus de 10 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer la cybersécurité. Le groupe s’engage à former 100 000 Américains dans des domaines techniques tels que l’assistance dans le milieu de l’informatique et l’analyse de données par le biais de son programme Career Certificate. L’engagement financier de Google servira, entre autres, à renforcer la chaîne d’approvisionnement en logiciels et la sécurité des logiciels libres.

Pour sa part, Microsoft annonce un investissement de 20 milliards de dollars. Cette somme sera étalée sur cinq ans pour fournir des outils de sécurité plus avancés, selon Satya Nadella, le PDG du groupe. Il ajoute que Microsoft va investir 150 millions de dollars pour aider les agences gouvernementales à mettre à niveau leurs systèmes de sécurité et à étendre les partenariats de formation en cybersécurité. Microsoft consacre un milliard de dollars par an à la cybersécurité, et ce depuis 2015.

Du côté d’IBM, on annonce une formation de plus de 150 000 personnes pour les compétences en matière de cybersécurité, et ce en l’espace de trois ans. Le groupe annonce aussi qu’il va s’associer à des collèges et universités historiquement noirs pour contribuer à la diversification de la main-d’œuvre. En outre, la société va lancer une nouvelle solution de stockage de données pour les entreprises d’infrastructures critiques et a déclaré qu’elle travaillait à la création de méthodes de chiffrement sûres pour l’informatique quantique.

Enfin, Amazon Web Services (AWS), la division cloud d’Amazon, va offrir gratuitement aux titulaires de comptes des appareils d’authentification multifactorielle afin de mieux sécuriser leurs données. Le groupe prévoit également d’offrir une formation de sensibilisation à la sécurité aux organisations et aux particuliers.