Halo Infinite serait disponible le 8 décembre prochain

La très longue attente va bientôt prendre fin. Le site italien Aggiornamenti Lumia a été le premier à remarquer que les listing du Microsoft Store avaient été mis à jour et que le jeu avait enfin une date de sortie dans certaines régions. Une source (que l’on espère fiable) a confirmé l’info auprès du site The Verge et il se murmure que Microsoft ferait l’annonce officielle de la date lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom. Si cela s’avère exact, on pourra tout de même regretter que Microsoft n’ai pas fait cette annonce durant sa très moyenne conférence Xbox du 24 août.

Scoop: Halo Infinite (Campaign) | Release Date December 8 https://t.co/5iO4pjLCjA pic.twitter.com/b7efdHp5tm — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) August 25, 2021

Pour rappel, le coop sur le mode campagne ainsi que le mode Forge seront absents d’Halo Infinite lors du lancement. Une mise à jour gratuite rajoutera le coop en campagne 3 mois après le lancement du jeu, et jusqu’à 6 mois plus tard pour le mode Forge. Halo Infinite sera disponible au lancement sur Xbox One, Xbox Series, PC et dans le Xbox Game Pass.