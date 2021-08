Instagram a pris la décision d’abandonner le « swipe up », c’est-à-dire la possibilité de faire un balayage vers le haut pour ouvrir un lien. L’abandon aura lieu à compter du 30 août.

La méthode du « swipe up » pour les liens est populaire au niveau des stories sur Instagram. Un utilisateur peut rediriger tous ceux qui regardent sa story vers un site spécifique. Ces derniers n’ont qu’à faire un balayage vers le haut et le tour est joué. C’est comme s’ils avaient cliqué sur un lien au sein de leur navigateur pour ouvrir une page.

Instagram is killing Swipe up links on stories from Aug 30 They will be replaced by link stickers pic.twitter.com/4jYEeu0b3f — Matt Navarra (@MattNavarra) August 23, 2021

Pourquoi ce retrait ? Instagram explique vouloir « rationaliser l’expérience de création de stories » et offrir « un contrôle créatif ». Les utilisateurs d’Instagram ne pourront donc plus utiliser le « swipe up ». En revanche, une alternative existera, cela consistera à utiliser un autocollant spécifique. Un appui dessus permettra d’ouvrir un lien. Le réseau social note que les utilisateurs peuvent adapter l’apparence des autocollants et non le glissement vers le haut.

L’avantage du balayage vers le haut est qu’il s’agissait d’une méthode simple à comprendre et surtout universelle. Il y a un lien sur une story ? On fait le geste et c’est réglé. Maintenant, il va falloir trouver où l’auteur de la story a placé son autocollant et si celui-ci n’est pas trop petit.