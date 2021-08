Les Chroniques de Gunhed TV Vol.1 : un livre immanquable sur les consoles de jeu « maudites »

Vous ne connaissez pas la chaîne du Youtubeur Gunhed ? Vous devriez, surtout si vous aimez le rétro-gaming, les vieilles consoles… et les babes sexy des années 80/90 ! Avec une gouaille confondante et un vrai sens de la narration de la petite histoire du JV, David Hecq (Gunhed) nous raconte les coulisses souvent croustillantes du JV des années d’or, celles des débuts du jeux vidéo.



Surprise donc, il y a quelques jours, ce cher Gunhed nous a annoncé la sortie prochaine de son premier livre intitulé Les Chroniques de Gunhed TV: Les consoles de jeux vidéo maudites et autres systèmes. Comme le nom de l’ouvrage l’indique, il est ici question des consoles que tout le monde a aimé détester ou moquer à l’époque de leur sortie, à l’instar de la Colecovision, de l’Amiga CD 32, de la Jaguar ou bien encore de la Pippin d’Apple.

Forcément, tout cela a l’air vraiment de très bon goût, avec une masse d’infos que vous ne trouverez nulle part ailleurs… et des babes peu habillées qui dissertent des avantages de l’Amiga 500 sur l’Atari ST ! Le chroniqueur David Hecq nous jure que son style analytico-paillard n’a pas été modifié lors de la rédaction de l’ouvrage, et franchement, on veut bien le croire…

Les Chroniques de Gunhed TV: Les consoles de jeux vidéo maudites et autres systèmes est disponible à la vente sur Amazon.