Kevin Feige fait comprendre qu’un crossover entre Marvel et DC pourrait techniquement avoir lieu un jour dans un film ou dans une série. « Ne jamais dire jamais », a déclaré le président de Marvel Studios à ComicBook. Les fans des deux univers savent en tout cas qu’à que cela a déjà eu lieu dans les comics.

Le réalisateur James Gunn a déjà dit qu’il aimerait bien un crossover mêlant Harley Quinn (DC) et Groot (Marvel). Kevin Feige a réagi à cet élément. « Eh bien, écoutez, ma réponse habituelle aux choses est « ne jamais dire jamais ». Je n’ai jamais pensé que nous irions aussi loin. James n’a pas abordé le sujet, il est plongé dans Les Gardiens de la Galaxie 3, dont le tournage commencera avant la fin de l’année. Après avoir terminé le spectaculaire The Suicide Squad et vendu ce film, il est bien avancé dans la préparation des Gardiens 3 ».

Un crossover entre Marvel et DC serait en tout cas plus que notable à l’écran. Les fans veulent voir une sorte de lien entre les deux, et ce depuis un certain temps maintenant. Mais il y aurait beaucoup de choses à faire pour que cela se produise. Marvel a crée son propre univers cinématographique depuis Iron Man, et cela lui a rapporté énormément d’argent. Cela s’est avéré très fructueux pour eux, au point d’étendre l’univers avec des séries sur Disney+. Pendant ce temps, DC a créé sa propre sorte d’univers cinématographique, avec des films qui se croisent les uns les autres et des histoires à part, comme le film Joker.