Le GIEC dévoile une carte révélant les impacts du réchauffement climatique

Le 9 août 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié son dernier rapport concernant les nouvelles évaluations et prévisions climatiques. Et le peu que l’on puisse dire, c’est que ces nouvelles ne sont pas réjouissantes.

En effet, ce rapport évoque plusieurs scénarios préoccupants. Les experts soulèvent notamment une augmentation des températures et du niveau de la mer ainsi qu’une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n’est pas tout. Les chercheurs affirment que ces phénomènes augmenteront la fréquence et l’intensité des inondations, sécheresses, vagues de chaleur extrême, etc.

Les effets du réchauffement climatique visibles sur un atlas interactif

Le GIEC a publié ce rapport lors d’une conférence officielle. De plus, la paléoclimatologue française, Valérie Masson-Delmotte, a présenté une carte au cours de cet événement qui intègre les données scientifiques figurant dans le rapport. Outre cette carte, la paléoclimatologue a également évoqué un atlas interactif en ligne qui permet aux internautes de générer des cartes de leur région dans le passé, dans le présent mais aussi dans le futur. Selon la chercheuse, cet atlas pourrait être utile pour lutter contre la déforestation.

Pour générer le planisphère, il suffit de cliquer sur « regional Information » sur la page d’accueil de la plateforme. L’utilisateur pourra bénéficier d’une visite guidée lors de sa première connexion. Le site propose également de choisir différentes sources de données dans « dataset ».

Il est notamment possible de choisir entre les simulations historiques, les observations réelles et les différents modèles de projections pour les températures. L’utilisateur peut également utiliser différentes variables, comme les données atmosphériques, océaniques ou encore socio-économiques. La carte peut ensuite être exportée en format PDF ou PNG.