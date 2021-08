Mission Artemis III : les nouvelles combinaisons de la Nasa ne seront pas prêtes pour 2024

Savez-vous que les combinaisons utilisées par les astronautes actuelles sont les mêmes que celles dans les missions Apollo en 1961 ? Bien qu’elles aient été très efficaces et aient tenu leur rôle de maintenir les astronautes en vie, la Nasa a décidé de repenser ces combinaisons. Et ce, afin de les rendre plus sûres, plus efficaces et plus confortables. Cependant, un récent rapport indique que les nouvelles combinaisons ne seront pas prêtes avant 2025…au plus tôt.

Des combinaisons qui colleront à la peau des astronautes

La volonté de la Nasa de créer de nouvelles combinaisons ne date pas d’hier. Plus précisément, l’agence a passé les quatorze dernières années à développer des combinaisons spatiales de nouvelle génération qui portent le nom d’« Extravehicular Mobility Unit ».

Ces combinaisons correspondront parfaitement au corps des astronautes grâce à des scans 3D. De plus, elles pourront résister à des températures extrêmes allant de -120°C à +120°C. Le système Life Support Portable – qui fournit l’oxygène aux astronautes et évacue le CO2 exhalé – sera également modifié pour permettre des sorties plus longues dans l’espace.

La Nasa a déjà dépensé 420 millions de dollars dans la création de ces combinaisons

Côté nouveauté, les casques embarqueront un nouveau système audio qui facilitera les communications. Les visières de ces casques seront également facilement remplaçables. Enfin, les astronautes pourront compter sur de nouvelles articulations au niveau des hanches, des genoux et des épaules pour faciliter leur mouvement et déplacement.

Cependant, ces combinaisons n’arriveront pas encore en 2024. C’est l’année à laquelle devrait avoir lieu la mission Artemis III qui a pour objectif de ramener l’Homme sur la Lune. Bien que la Nasa ait déjà dépensé un total de 420 millions de dollars sur le développement de ces uniformes, un nouvel audit a indiqué que les deux premières combinaisons ne seront pas prêtes pour le vol avant le mois d’avril 2025 au plus tôt. Ce retard serait dû à des déficits de financement, aux impacts du Covid-19 ainsi qu’à des défis techniques.