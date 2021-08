Avant d’entamer le grand voyage habité vers Mars, la NASA tente de recueillir le maximum de données concernant la survie possible d’êtres humains à la surface de la planète rouge. Une bonne façon de récolter des informations à analyser est de simuler la vie martienne… sur la Terre. L’idée n’est pas nouvelle en soi : en 2018, les futurs astronautes du programme AMADEE-18 s’étaient entrainés dans le désert d’Oman, des conditions aussi semblables que possibles à celles de Mars.

En comptant les mission de « simulation » d’AMADEE et les initiatives d’autres pays (comme le Mars500 russe organisé en 2009), plus d’une quinzaine de « simus » martiennes ont déjà été organisées. Dans le cadre de son programme Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog), la NASA cherche elle aussi des volontaires qui se sentent le cran de « faire semblant » de vivre sur Mars pendant une année pleine. Les participants seront même rémunérés !

Image tirée de Seul sur Mars, film de Ridley Scott avec Matt Damon en vedette

Après sélection, 4 cobayes seront choisis pour vivre pendant 12 mois dans Mars Dune Alpha, un module de 518,16 m². Et pour ne pas trop faciliter la tâche de nos faux astronautes, des incidents « artificiellement créés » rythmeront cette année sous bulle (panne matérielle, réseau buggé, ressources manquantes, etc.). La NASA disposera donc de données cruciales sur le comportement humain en situation de stress et d’isolement. A noter toutefois que les participants pourront quitter l’aventure à tout moment si le stress devient trop intense.

Plus étonnant en revanche, la NASA n’a pas été trop élitiste sur les profils recherchés (nul besoin d’avoir fait 5 ans d’ingé + des années en aéronautique), mais il faudra tout de même être américain (ou résident permanent aux US), disposer au moins d’un Master en STEM (sciences) et passer toute une batterie de tests physiques et psychologiques.