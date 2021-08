Sony transfère ForwardWorks chez Sony Music

ForwardWorks est un studio first party de Sony s’occupant généralement du portage de jeux PlayStation sur mobile. Sur ses 5 années d’activité, le bilan du studio n’est pas franchement brillant (Minna no Golf, Toro & Friends : Onsen Town, No Heroes Allowed Dash, Wild Arms : Million Memories et Arc the Lad R), et les succès plutôt rares, ce qui explique peut-être le désamour de la maison-mère.

Sony Interactive Entertainment a donc décidé de se débarrasser de ce studio pas vraiment « premium » en le transférant… chez la filiale Sony Music ! Cette décision est plus logique qu’il n’y parait à première vue, Sony Music gérant aussi Aniplex, le studio responsable des jeux mobiles Fate/Grand Order ou Disney Twisted-Wonderland. ForwarWorks restera dirigé par Hiroshi Ueda et continuera de développer des jeux pour mobiles. On ne serait pas contre un The Last Gardian sur mobile de notre côté…