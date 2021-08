Realme dévoile officiellement le MagDart, un chargeur sans fil 50W !

Ce n’était plus vraiment une surprise depuis quelques jours : Realme vient d’officialiser le MagDart 50 W un chargeur sans fil d’une puissance inédite. Il s’agirait selon Realme du chargeur sans fil le plus rapide du monde. Le MagDart 50W serait ainsi capable de recharger la batterie 4500 mAh du Realme Flash (le premier smartphone Realme à charge magnétique) en 54 minutes à peine ! Seul bémol, mais de taille (pour ainsi dire) : le MagDart 50w est aussi épais qu’une (vraie) brique.

Une nouvelle ère de charge rapide pour Android commence aujourd’hui !

Découvrez #MagDart – la toute première recharge rapide magnétique sans fil pour Android en une seule image ! #MagPourLeFutur #realme #DareToLeap — realme France (@realme_France) August 3, 2021

Ceux qui souhaitent un peu plus de discrétion pourront se rabattre sur le MagDart 15W, qui a des airs de clone du MagSafe d’Apple. Le MagDart 15W ne serait pas en reste sur les performances : le Realme Flash se rechargerait ainsi en 90 minutes à peine. Outre ces deux chargeurs sans fil et son smartphone à charge magnétique, Realme a dévoilé une armada d’accessoires, soit le MagDart Powerbank (une batterie externe sans fil), la ring MagDart Beauty Light, le MagDart Wallet (coque portefeuille), et le MagDart Case, une coque qui permet au Realme GT d’être compatible avec la techno de charge MagDart. Les accessoiristes devraient s’en donner à coeur joie : la technologie MagDart sera en effet ouverte aux fabricants tiers.