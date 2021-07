Playdate : les précommandes pour la mini console à manivelle débuteront le 29 juillet

Playdate, la mini-console à manivelle du studio Panic, sera proposée en précommande dans la journée du 29 juillet. Panic précise en outre que les précommandes sont illimitées dans le temps (à partir du 29 juillet), que les premiers 20 000 exemplaires de la console seront distribués plus tard cette année, et que les commandes au delà de ce chiffre seront honorées en 2022. Les précommandes de la Playdate nécessiteront un versement correspondant au prix total de la console (179 dollars), mais il sera possible de demander à tout moment un remboursement intégral.

In just one week, it’s time to pre-order your Playdate. Join us on Thursday, July 29th 2021, at 10:00 AM PDT. pic.twitter.com/WXWVBZvUI1 — Playdate (@playdate) July 22, 2021

Pour rappel, la Playdate affiche des dimensions vraiment compactes (67 x 74 x 9mm), et propose un affichage LCD (400×240 1-Bit), la connexion Bluetooth et Wi-Fi 2,4 GHz, un CPU Cortex M7 180 MHz), et bien sûr la fameuse petite manivelle en sus de la croix directionnelle et des boutons A et B. L’autonomie est de 14 jours (!). Le reste des specs peut être consulté ci-dessous :

La Playdate Cover, une protection, sera aussi disponible en préco le 29 juillet au prix de 29 dollars. Le Playdate Stereo Dock, un dock Stereo faisant office de chargeur pour la Playdate, sera quand à lui disponible un peu plus tard dans l’année. Autre rappel, la Playdate sera livrée avec plusieurs jeux préinstallés (24 au total), sachant que deux nouveaux titres « surprise » s’installeront automatiquement sur la console… CHAQUE SEMAINE. Enfin, un SDK spécifique est en préparation.