Monster Hunter : Legends of the Guild (Netflix) : premier trailer pour le film d’animation

Netflix livre enfin le premier trailer de Monster Hunter : Legends of the Guild, le film d’animation basé sur le célèbre RPG de Capcom. Réalisé par Steven F. Yamamoto, le film raconte l’histoire d’Aiden, un jeune chasseur inexpérimenté qui va devoir protéger son village de la menace d’un énorme dragon. Les gamers l’ont déjà noté : Aiden est l’un des PNJ de Monster Hunter 4 et de Monster Hunter World, hormis le fait que dans le jeu, le personnage d’Aiden est bien plus âgé.

Que dire concernant l’aspect technique du métrage ? Qu’on a sans doute vu mieux dans le genre, y compris dans nombre de cinématiques « in game » de jeux vidéo récents. La photographie manque de finesse (pas de travail sur la lumière afin de donner une ambiance), les animations ne sont même pas au niveau d’une bonne motion capture, et l’ensemble donne une impression… de facilité. Espérons que ces premières impressions très mitigées disparaitront lors du visionnage… Monster Hunter : Legends of the Guild sera disponible sur Netflix le 12 août prochain.