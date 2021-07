Joy-Con Drift : une solution en carton… mais qui marche !

Le Joy-con Drift colle aux basques de la Switch depuis le lancement de la console, et il devrait en être de même avec la Nintendo Switch OLED. Malgré les plaintes d’associations de consommateurs (comme UFC-Que choisir en France), Nintendo continue de faire la sourde oreille, se contentant d’assurer la réparation en cas de problème avéré.

Le Youtubeur VK’s Channel pourrait bien avoir trouvé une solution durable, une solution… en carton. Il suffirait en effet de placer un petit morceau de carton sous le boitier métallique du stick analogique pour empêcher durablement l’apparition du Joy-Con Drift.

Le « drift » du stick serait dû en effet à une absence de contact entre la plaque métallique et le stick. L’insertion d’un carton forcerait donc ce contact et contrecarrerait les effets délétères de la poussière accumulée (c’est elle qui fait décoller la plaque avec le temps). Attention tout de même, cette solution « en carton » demande pas mal de bidouilles et de doigté.