Iran : le ministère des Transports a subi une seconde cyberattaque

L’Iran fait actuellement face à plusieurs cyberattaques. Récemment, l’une d’entre elles a frappé la compagnie ferroviaire nationale. A peine une journée après, c’est le site Web du ministère iranien des Transports que les pirates informatiques ont ensuite frappé. D’après la télévision d’Etat, il s’agirait d’une « cyberperturbation ».

Selon la chaîne de télévision, l’attaque a ciblé les systèmes informatiques du personnel du ministère des Routes et de l’Urbanisme. Cela a eu pour effet de rendre le portail et des sous-portails du site du ministère indisponibles. Néanmoins, aucun responsable n’a pour le moment indiqué ce qui pourrait être l’origine de l’attaque. De plus, aucune demande de rançon n’a pour le moment été demandée.

L’Iran s’attend à d’autres cyberattaques potentielles

Pour rappel, les services ferroviaires de l’Iran ont subi une perturbation vendredi dernier. Les pirates avaient affiché de faux avis de retard sur les panneaux des gares. La compagnie nationale des chemins de fer a cependant tenu à rassurer que seuls les écrans subissaient le dysfonctionnement. Les trains, quant à eux, fonctionnaient normalement.

Reuters rapporte que Mohammad Javad Azari-Jahromi, le ministère des Télécommunications, a mis en garde contre d’autres attaques de ransomware jusqu’à ce que les vulnérabilités des systèmes informatiques soient corrigées.

En tout cas, l’Iran se déclare être en état d’alerte élevé à cause de ces cyberattaques dont il a autrefois accusé les Etats-Unis et Israël. De leur côté, les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont également accusé l’Iran d’essayer de perturber et de pénétrer dans leurs réseaux.