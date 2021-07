Une certaine espèce de bactéries peut restaurer les œuvres d’art

Saviez-vous qu’il existe un procédé atypique pour faire retrouver leur éclat d’antan à des œuvres d’art ? Utiliser des bactéries mangeuses de graisse et de phosphate ! Plus précisément, des conservateurs italiens ont décidé d’utiliser une espèce de bactéries spécifiques, Serratia filaria (SH7), pour restaurer des œuvres d’art.

Les bactéries SH7 ont permis une restauration quasi parfaite des tombeaux des Médicis

La basilique de San Lorenzo, à Florence en Italie, abrite de nombreux trésors culturels. On y trouve effectivement des œuvres et des constructions d’artistes célèbres comme Michel-Ange, Donatello, Verrocchio ou encore Filippo Lippi. Les tombeaux des Médicis, sculptés par Michel-Ange, se trouvent également dans cette basilique. Malheureusement, ces tombeaux ont subi les affres du temps et présentent des décolorations et tâches difficiles à enlever. De plus, ils sont aussi abîmés par la décomposition des corps et de l’utilisation de moulures de plâtre pour les reproductions.

Mais le New York Times rapporte que des conservateurs ont trouvé un moyen pour restaurer ces œuvres d’art. A priori, ils ont enduit les statues d’un gel à base de SH7 ce qui a permis une restauration quasi parfaite. La bactérie aurait été sélectionnée parmi un millier de souches pour son efficacité contre la décomposition et son innocuité pour les sculptures et l’environnement.