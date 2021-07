Qualcomm et Asus dévoilent un smartphone haut de gamme pour les « insiders »

Le « Smartphone for Snapdragon Insiders » ne gagnera sans doute pas un concours de design, mais ce mobile conçu par le tandem Qualcomm-Asus a de solides arguments techniques à faire valoir. Mais avant de passer à la fiche de specs, un petit mot sur les raisons du nom à rallonge de ce smartphone. Le « Smartphone for Snapdragon Insiders » se destine en effet uniquement aux membres de la communauté Snapdragon Insiders, crée au printemps dernier. Il faut croire que le France ne compte pas beaucoup de membres puisque l’appareil sera uniquement proposé aux Insiders américains, allemands, chinois, japonais, sud-coréens et britanniques (d’autres pays devraient suivre néanmoins).



Passons donc aux caractéristiques très haut de gamme de ce modèle : écran OLED 6,78 pouces FULL HD+ à 144 Hz (+ HDR et couleurs 10-bit) protégé par un verre Gorilla Glass Victus, processeur Snapdragon 888, 16 Go de RAM, 512 Go de capacité de stockage, batterie 4000 mAh, recharge filaire Quick Charge 5 (65W), lecteur d’empreintes au dos, bloc photo triple capteur (Sony IMX686 de 64 megapixels, ultra grand-angle Sony IMX363 12 megapixels, téléobjectif 8 megapixels avec zoom 3x), il ne manque rien, ou presque.

Le design du mobile est en effet très loin d’être raccord avec cette fiche technique (mais ça sent un peu l’appareil de bêta test) : les tranches de l’appareil sont épaisses et le capteur d’empreintes est particulièrement visible au dos. Le « Smartphone for Snapdragon Insiders » sera donc proposé aux « Snapdragon Insiders » au prix pas vraiment donné de 1500 dollars. Notons tout de même qu’à ce tarif, des écouteurs haut de gamme Master & Dynamic sont fournis dans la boite (300 dollars l’écouteur seul).