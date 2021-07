Zack Snyder (Justice League) va réaliser un film de S.F pour Netflix

Entre Netflix et Zack Snyder, c’est une affaire qui marché. Après Army of the Dead, film d’action plein de zombies, le réalisateur américain vient d’annoncer une nouvelle collaboration avec le géant du SVoD. Le prochain métrage de Snyder sera donc un film de S.F intitulé Rebel Moon. Le film racontera les mésaventures d’une colonie d’humains aux confins de la Galaxie soudain confrontée à la volonté de destruction du tyran interstellaire Balisarius. Une jeune femme intrépide est alors envoyée en mission afin de recruter des guerriers et mercenaires prêts à tout pour défendre l’humanité.

Zack Snyder ambitionne même de faire du film le point de départ d’une saga : « J’ai grandi en étant un fan d’Akira Kurosawa et de Star Wars. Ce film représente mon amour pour la SF et les aventures incroyables. Mon souhait est que Rebel Moon devienne aussi une franchise et présente un univers que l’on puisse développer. » On notera que Snyder avait présenté le projet à Lucasfilm il y a près de 10 ans, projet qui avait été refusé.

Le tournage de Rebel Moon devrait démarrer en 2022, la sortie étant prévue en 2023 (sur Netflix bien sûr).