Résultats : Samsung prévoit un bénéfice en hausse de 53%

Tout va bien pour Samsung Electronics. Le géant asiatique s’attend en effet à des résultats mirifiques pour son second trimestre 2021, avec notamment un bénéfice opérationnel à 12 500 milliards de wons (9,3 milliards d’euros), en croissance de 53% sur un an ! Un tel niveau de bénéfice placerait Samsung directement dans la roue d’Apple, ce dernier atteignant régulièrement (voire dépassant) les 10 milliards d’euros de bénéfices trimestriels.

On notera que cette prévision est très au dessus de celle des analystes, qui tablaient de leur côté sur un bénéfice de 11 300 milliards de wons (8,4 milliards d’euros). Par ailleurs, ce niveau de bénéfice serait le second plus élevé jamais enregistré par la société, derrière le second trimestre de l’année 2018 (11,2 milliards d’euros de bénéfices opérationnels).

Durant la période concernée, Samsung aurait profité, entre autres, de la hausse du prix de certains composants ainsi que de la réouverture d’une usine au Texas.