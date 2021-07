Si l’on en croit certaines fuites d’insiders bien placés, le prochain State of Play de Sony devrait une fois de plus être consacré à un gros AAA en approche, soit le très attendu God of War Ragnarök. Outre le jeu de Santa Monica, le State of Play devrait annoncer une « grosse surprise »… qui aurait déjà été éventée.

En effet, peu de temps après l’annonce du rachat du studio Housemarque (Returnal), le compte Twitter de Sony Japan s’est un peu emmêlé les pinceaux et a publié une affichette annonçant un autre rachat… celui du studio Bluepoint Games, à qui l’on doit le superbe remaster PS5 de Demon’s Soul ! Le tweet a été prestement retiré, mais comme le dit l’adage, « tout ce qui arrive sur Internet reste sur Internet ».

Problème, il semblerait bien que la « grosse surprise » qui était prévue au prochain State of Play soit justement l’annonce du rachat de Bluepoint. L’insider « Nick » du podcast XboxEra a « confirmé » que la bourde de Sony Japan avait bel et bien éventé le « one more thing » du State of Play de juillet. Etant donné que l’insider venait d’annoncer avec succès la mise à jour PS5 de Ghost of Tsushima, on est plutôt tenté de le croire… Selon les rumeurs, Sony diffuserait son prochain State of Play le 8 juillet.