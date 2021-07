Urbanista Los Angeles : le casque audio qui se recharge au solaire (trailer + date de lancement)

Le fabricant suédois Urbanista, peu connu encore du grand public, dévoile un nouveau modèle de casque qui pourrait bien faire mouche : l’Urbanista Los Angeles est un casque circum-aural (qui recouvre totalement l’oreille) disposant d’un système de réduction de bruit ambiant et compatible avec les codecs SBC et AAC. La connexion avec un smartphone iOS ou Android est assurée en Bluetooth 5.0 et les assistants vocaux Siri ainsi que Google Assistant sont reconnus. L’accessoire intègre en outre une batterie de 750 mAh assurant une autonomie globale de 80 heures.

Cette dernière peut se recharger de façon classique, via le port USB-C, ou bien alors grâce aux capteurs solaires disposés sur l’arceau du casque ! Bien qu’invisibles au regard, les cellules solaires Exeger Powerfoyle garantissent une recharge constante de l’appareil… pour peu que le soleil soit au rendez-vous ! La recharge solaire fonctionne aussi en intérieur, à condition là encore que la luminosité soit naturelle. L’Urbanista Los Angeles peut être précommandé sur le site du fabricant au prix de 199 euros. Les premières livraisons démarreront fin juillet.