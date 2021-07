Twitter pourrait vous laisser choisir l’audience de vos tweets

Twitter planche sur plusieurs nouveautés, ou plutôt ici des « concepts ». Le premier concept s’appelle « Trusted friends » ou amis de confiance. Cette option permet à certains de vos tweets de n’apparaître qu’à un cercle restreint d’amis proches. Le deuxième concept s’intitule « Facets ». Il vous permet de classer vos tweets selon qu’ils soient de nature professionnelle ou personnelle, ou en rapport avec vos passe-temps ou des intérêts spécifiques.

Le dernier concept vous offre la possibilité d’interdire certains mots ou certaines phrases dans les commentaires qui s’affichent sous vos tweets. Par exemple, si vous interdisez le mot « conn**d » et que quelqu’un emploie ce mot dans sa réponse à votre tweet, alors Twitter lui donnera un avertissement. Si l’utilisateur choisit d’ignorer cet avertissement, vous aurez alors la possibilité de déplacer ces réponses non conformes au bas de la conversation. Toutefois, Twitter a déclaré qu’aucun de ces concepts n’est encore en phase de développement actif rapporte The Verge.

Par ailleurs, Twitter déclare que ses utilisateurs pourraient bientôt choisir de suivre quelqu’un uniquement pour ses tweets se rapportant à un certain sujet plutôt que de recevoir tous les tweets de cette personne. Enfin, le concepteur de la confidentialité de Twitter, Dominic Camozzi, a tweeté que le réseau social travaillait sur une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de mettre « en sourdine » une conversation dans laquelle ils ont été associés.

Sometimes you want to talk, and sometimes you just … don't.

Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter.

Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)! 🧵 pic.twitter.com/6SpzqiwFlL

— Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021