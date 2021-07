Xiaomi Mi Mix 4 : 2 écrans sinon rien ?

Xiaomi s’apprête à frapper fort avec le Mi Mix 4, nouveau point d’orgue d’une gamme tournée vers l’innovation tout azimut, sans concessions sur les composants premium. Les rumeurs vont bon train depuis quelques semaines, et annoncent une fiche de specs étourdissante : écran sans aucune bordure, capteur frontal sous la dalle, bloc photo haut de gamme, et même… un second écran !

Des rendus en vadrouillent dévoilent en effet un second écran placé directement dans la continuité de l’énorme bloc photo. La fuite est d’autant plus crédible que le Xiaomi Mi 11 Ultra embarque déjà ce type d’écran (en beaucoup plus compact ceci dit). Cet écran pourrait logiquement servir à afficher des notifications ou rappels, la date et l’heure du jour, la météo ou bien encore des photos tirées de l’album perso. Le Xiaomi Mi Mix 4 serait dévoilé durant l’été. Le tarif pourrait se situer aux alentours des 1600 dollars.