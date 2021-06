Telegram : les appels vidéo de groupe enfin disponibles

La fonction avait été annoncée au mois d’avril dernier : l’app de Messagerie Telegram autorise désormais les appels vidéo de groupe. Cette nouveauté était même attendue pour le mois de mai, mais des petits imprévus ont encore repoussé l’échéance à fin juin. L’activation des appels vidéo de groupe s’avère simplissime puisqu’il suffit de cliquer sur l’icône caméra lors d’une conversation de groupe.

En revanche, et contrairement aux appels audio ou aux messages textes, les appels de groupe sont limités à 30 personnes, sans doute pour des raisons de performances. Telegram promet néanmoins de repousser cette limite de 30 dans un avenir proche. La dernière mise à jour permet aussi de limiter le « bruit » environnant lors des appels (réducteur de bruit intégré en somme), de partager son écran (voilà qui devrait plaire aux adeptes du télétravail) et d’afficher un panneau latéral d’affichage sur ordinateur et tablette. A noter enfin la possibilité d’avoir des arrière-plans avec des animations.