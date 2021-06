Ariane 6 : l’ESA et ArianeGroup en ordre de marche pour un premier lancement en 2022

Le premier lancement d’Ariane 6 est prévu pour l’an prochain, et l’Agence spatiale européenne (ESA) a mis en place de très gros moyens pour que ce calendrier soit respecté. Josef Aschbacher, le directeur général de l’ESA, a même monté une équipe de spécialistes entièrement dévouée au lanceur européen tandis que l’ensemble du processus de production a été modifié (recours à l’impression 3D, soudage par friction-malaxage, etc.), l’objectif étant de réduire les coûts de production de 40 à 50% par rapport à Ariane 5.

Rendu 3D d’Ariane 6

Pour l’ESA, Ariane 6 revêt désormais une importance stratégique face aux multiples succès de SpaceX et de ses lanceurs réutilisables. Le lancement d’Ariane 6 a déjà pris du retard (la fusée devait initialement décoller en 2020), ce qui se compte cash dans un contexte de compétition spatiale où les agences de plusieurs pays enchainent les missions et les réussites (module Dragon pour l’ISS, Rover martien Zhurong, projet américain Artemis, etc.) Plus versatile que son prédécesseur, Ariane 6 aura la capacité de placer en orbite tout type de charge utile en orbite basse (LEO), géostationnaire (GTO) ou héliosynchrone (SSO), de quoi sans doute enregistrer de nombreuses commandes de lancement de satellites.

ArianeGroup et l’ESA prévoient toujours de lancer Ariane 6 entre avril et juin 2022.