Le Royaume-Uni veut réguler Netflix et les autres services de streaming

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et les autres services de streaming vidéo pourraient bien être soumis à de nouvelles règles au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a annoncé le lancement d’une consultation avec l’objectif de soumettre les services de streaming aux mêmes règles que les chaînes de télévision.

Au Royaume-Uni, les chaînes de télévision doivent se conformer à des normes strictes notamment en matière de protection du public, rappelle le ministre de la Culture, Oliver Dowden dans le quotidien The Times. « Vous pourriez supposer qu’il en va de même pour les services de vidéo à la demande tels qu’Amazon Prime et Disney+. Vous auriez tort », a-t-il exposé.

Les chaînes de télévision sont contrôlées par le régulateur britannique, l’Ofcom, mais pas les plateformes de streaming qui sont des entreprises internationales. Même si certaines, comme Netflix, ont mis en place leurs propres procédures, ce type de mesures est « ponctuel et incohérent », juge le ministre. Désireux de mettre chaînes de TV et plateformes sur un pied d’égalité, il a annoncé lancer une consultation cet été « pour déterminer s’il est temps d’établir les mêmes règles de base ». Si elle aboutit, les documentaires ou programmes d’actualité des services de streaming devront suivre les mêmes normes en matière d’impartialité et d’exactitude.