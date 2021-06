Honda abandonne les Clarity hybrides rechargeables et à hydrogène

Alors que Honda a mis fin à la Clarity EV en 2020, le constructeur automobile a décidé d’abandonner la production de ses modèles Clarity à pile à combustible à hydrogène et hybride rechargeable cet été, rapporte Autoblog. Cette décision serait due à la faible demande pour les véhicules.

Honda veut concrétiser d’autres projets dans les années à venir

En effet, le véhicule à pile à combustible Clarity n’a pas décollé aux États-Unis à cause de son prix élevé de 71 200 dollars et le manque d’infrastructure de ravitaillement en hydrogène dans le pays. Avec la fin des modèles Clarity EV, PHEV et à pile à combustible, Honda ne construit plus aucun modèle électrifié aux Etats-Unis.

Néanmoins, le constructeur a déclaré qu’il allait construire suffisamment de modèles de piles à combustible Clarity pour ses clients d’ici 2022. Pour rappel, le nouvel objectif de Honda est de lancer une voiture électrique pour 2024 et de ne vendre que des véhicules électriques à zéro émission d’ici 2040.

Quoiqu’il en soit, Honda ne compte pas encore abandonner l’hydrogène et a même conclu un accord avec General Motors pour développer des véhicules à pile à combustible. Pour information, la majeure partie de l’hydrogène aux Etats-Unis est produite par reformage du gaz naturel. Ainsi, le carburant libère toujours des gaz à effet de serre même si seule de l’eau sort du tuyau d’échappement d’un véhicule à pile à combustible.