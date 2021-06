Bientôt une voiture de police made-in-Tesla au Royaume-Uni ?

Ces dernières années, la Model 3 s’est hissée parmi les voitures les plus vendues au Royaume-Uni et étant même la voiture électrique la plus vendue dans le pays. Il faut dire que le véhicule en lui-même ne manque pas d’attraits ne serait-ce qu’avec son 0 à 100 km en 3,1 secondes seulement, sa vitesse de pointe de 260 km/h et son autonomie dépassant les 480 km.

Des services de police achètent des Model 3 et Model Y pour en faire des voitures de patrouille

D’ailleurs, cette voiture électrique serait si intéressante que de nombreux services de police ont songé à remplacer leur flotte par des Model 3. Ils se sont effectivement rendu compte que ce changement pourrait leur permettre d’économiser énormément d’argent. Le service de police de Bargersville dans l’Indiana a ainsi acheté plusieurs véhicules Tesla Model 3 et après une première année complète d’utilisation, le service aurait effectué une économie de plus de 6 000 dollars.

La police de Fremont et le service de police de Spokane ont également acquis des véhicules Tesla Model Y qu’ils vont utiliser comme véhicules de patrouille.

Tesla a transformé une Model 3 Performance en voiture de police et veut la tester au Royaume-Uni

Toutefois, les services de police achètent les Model 3 et les modifient ensuite en voitures de patrouille. Cela a justement donné une idée à Tesla. Bien que plusieurs Model 3 sont écoulés sur le marché britannique, il n’y avait aucun Model 3 signalé comme étant utilisé comme voiture de police. Bien qu’une poignée de services de police britanniques aient acheté des véhicules électriques, il s’agirait principalement de Nissan Leaf et de BMW i3.

Par conséquent, Tesla a décidé de concevoir une voiture de police avec les couleurs de la police britannique. Selon Electrek, il s’agit d’une berline Model 3 Performance que l’entreprise met à disposition des services d’urgence à travers le Royaume-Uni pour essai et évaluation.