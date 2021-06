Flash : le réalisateur du film confirme le retour du Batman de Tim Burton

Le film Flash commence à ressembler à une poupée gigogne. On sait déjà qu’Ezra Miller reprendra le rôle de Flash qu’il avait déjà endossé dans Batman V Superman et Justice League, et que Ben Affleck fera sa dernière apparition en tant que Batman. Les bruits couraient aussi sur un retour du Batman « originel », avec Michael Keaton dans le rôle du Chevalier Noir.

Andy Muschietti (Ça, et sa suite, Ça : Chapitre 2) le réalisateur de Flash, vient sans doute de vendre la mèche en publiant sur son compte Instagram une photo ensanglantée du symbole de l’homme chauve-souris. Les plus observateurs auront constaté que ce symbole est exactement le même que celui qui orne le costume du Batman de Tim Burton ! En outre, la trace de sang sur le symbole n’est pas pour nous déplaire: cette dernière semble clairement indiquer que le film Flash sera traversé de moment dramatiques (et sanglants donc), à l’image du DCU finalement (Joker, trilogie Snyder, trilogie Nolan, etc.).