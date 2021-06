Sony acte le remplacement de Japan Studios par Team Asobi… avec un nouveau logo

La team Asobi devient donc le studio Team Asobi, et devient donc de fait LE studio japonais de Sony. Pour l’occasion, Team Asobi dévoile son nouveau logo, précédé bien sûr du petit robot Astro. Nicolas Doucet, le patron du studio, s’est prêté prêté au jeu des présentations d’usage avec un long communiqué publié sur Twitter. Le créateur français rappelle au passage que le mot Asobi signifie littéralement « jouer » en japonais.

Today, we are proud to unveil our new logo and social channels! Do follow us as we have many fun stories to share.https://t.co/PK1OiLJddihttps://t.co/l1WSnkMCrR pic.twitter.com/bk4dOqakRQ

— Team ASOBI (@TeamAsobi) June 2, 2021