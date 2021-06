Firefox 89 est disponible avec une nouvelle interface

Mozilla propose aujourd’hui Firefox 89 en version stable et le principal changement est une nouvelle interface. Celle-ci a pour nom Proton. Tout le monde ne l’a pas appréciée pendant la période de bêta.



Une nouvelle interface pour Firefox 89

L’aspect du navigateur et la barre d’outils ont été simplifiés, de sorte que les fonctions redondantes et moins fréquemment utilisées ont été supprimées. Mozilla a également modifié les menus pour que les fonctions les plus utilisées soient mises en évidence.

Proton dans Firefox 89 met également à jour les alertes afin qu’elles aient une apparence plus propre et les alertes/messages inutiles ont été supprimés. Les onglets attachés ont par ailleurs été remplacés par des onglets flottants. Mozilla explique que le design arrondi de l’onglet actif « signale la possibilité de déplacer facilement l’onglet selon les besoins ». Si presque tout le monde est favorable à des menus plus propres, les nouveaux onglets suscitent un agacement de certains qui ne sont pas satisfaits de ce changement radical par rapport à l’aspect traditionnel des onglets.

Il y a également du progrès du côté des Mac. Le navigateur Internet s’intègre mieux avec macOS. Mozilla a notamment revu l’interface du menu quand l’utilisateur fait un clic droit. C’est un design natif désormais. Firefox peut également automatiquement passer du mode clair au mode sombre selon le thème au niveau de macOS. C’est réellement fonctionnel maintenant, alors que ça buguait auparavant. Et toujours sur Mac, il y a la prise en charge du zoom intelligent. Il est disponible avec un doigt à l’aide de la Magic Mouse ou de deux doigts avec un trackpad.

Outre la nouvelle interface, Firefox 89 active la protection totale contre les cookies en navigation privée et les fichiers PDF affichent désormais les signatures lorsqu’ils sont consultés dans le navigateur.

Mozilla propose Firefox 89 au téléchargement depuis son site. C’est disponible pour Windows, macOS et Linux.