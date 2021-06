AMD dévoile les Radeon RX 6000M avec RDNA 2

AMD profite du Computex 2021 pour lancer ses Radeon RX 6000M. Les nouvelles puces graphiques mobiles s’appuient l’architecture RDNA 2 du groupe. Il y a trois modèles au programme : Radeon RX 6600M, 6700M et 6800M.

Annonce des puces Radeon RX 6000M d’AMD

Voici les différents détails pour chacune des trois puces Radeon RX 6000M d’AMD :

Radeon RX 6600M : 28 Compute Units (CU), 8 Go de RAM GDDR6, 32 Mo d’Infinity Cache, consommation jusqu’à 100 W, tourne jusqu’à 2 177 MHz

Radeon RX 6700M : 36 Compute Units (CU), 10 Go de RAM GDDR6, 80 Mo d’Infinity Cache, consommation jusqu’à 135 W, tourne jusqu’à 2 300 MHz

Radeon RX 6800M : 40 Compute Units (CU), 12 Go de RAM GDDR6, 96 Mo d’Infinity Cache, consommation de 145 W et au-delà, tourne jusqu’à 2 300 MHz

Il y a également le support du ray tracing (sans information sur le nombre d’accélérateurs), Smart Access Memory (PCIe Resizable Bar) et Smartshift.

AMD affirme que la Radeon RX 6800M offre les graphismes AMD les plus rapides à ce jour pour les ordinateurs portables. La société ajoute que la puce graphique fera tourner les jeux AAA modernes à des taux d’images comparables ou supérieurs à ceux de la RTX 3080 mobile de Nvidia. Elle est également censée moins consommer que la puce de Nvidia, ce qui permet de jouer plus longtemps avec une charge.

Les puces graphiques Radeon RX 6000M d’AMD seront disponibles à compter du 1er juin. Il n’y a pas d’information sur les prix dans l’immédiat.

Présentation d’AMD Advantage

En complément, AMD annonce AMD Advantage. Il s’agit d’une nouvelle initiative de design framework pour encourager les constructeurs à inclure certaines caractéristiques sur leurs systèmes qui ont des puces AMD et à indiquer aux consommateurs quels sont les ordinateurs portables qui tournent avec les puces Ryzen et Radeon qu’AMD pense être les meilleures. L’idée semble similaire au programme Evo d’Intel, mais elle ne concerne que les ordinateurs portables gaming. Aussi, les normes semblent beaucoup plus strictes. Les ordinateurs portables AMD Advantage devront comprendre les éléments suivants :