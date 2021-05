Google lance Fuchsia sur le Nest Hub de première génération

Annoncé un temps comme le successeur d’Android ( ce qu’il ne sera probablement jamais), Fuchsia pourrait finalement remplacer Cast OS, l’os au coeur des écrans Nest. Et la transition s’annonce aussi longue que quasiment transparente pour l’utilisateur. Fuchsia 1.0 vient en effet de débarquer sur le Nest Hub de première génération, et encore ne parle t-on ici que des seuls utilisateurs qui ont activé les bêtas. Ces early adopters permettront sans doute de corriger les bugs restants avant la release finale. La mise à jour pour l’ensemble du parc Nest Hub devrait encore prendre plusieurs mois.

Pour la première fois, Fuchsia débarque sur un produit commercial

Les modifications apportées par Fuchsia ne seront pas visibles au niveau de l’interface (identique à celle de Cast OS). Les principaux changements se situent dans les entrailles du système. Fuchsia est en effet « basé sur un nouveau micro-noyau appelé Zircon2, dérivé de Little Kernel (LK), qui a été conçu pour les systèmes embarqués et qui est principalement écrit en C » (source Wiki).