Instagram teste la publication de photos/vidéos depuis un ordinateur

Instagram teste en ce moment une option qui permet de publier des photos et vidéos depuis son ordinateur. Jusqu’à présent, la seule option pour le faire est de passer par l’application sur son iPhone ou smartphone Android.

Le leaker Alessandro Paluzzi a découvert le test en cous pour publier du contenu sur Instagram depuis un ordinateur. Le site du réseau social offrira la possibilité de glisser-déposer des photos et vidéos pour les mettre en ligne. L’utilisateur sera également en mesure de recadrer le contenu, appliquer des filtres et mettre du texte. En revanche, il n’y a pour l’instant pas d’information quant à la mise en ligne de stories depuis un ordinateur.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021