PS5 : Sony dévoile des manettes DualSense en rouge et noir

Sony annonce l’arrivée de deux nouveaux coloris pour la manette DualSense de la PS5 : il y a un modèle rouge et un modèle noir. Les deux coloris seront disponibles à l’achat à compter du 18 juin.

La manette DualSense noire pour la PS5 a pour nom Midnight Black. Sony explique qu’elle comporte deux nuances subtiles de noir et de gris clair. Cela symbolise l’espace vu à travers une nuit étoilée, selon le groupe. Le modèle Cosmic Red, quant à lui, présente un design noir et rouge agressif qui s’inspire des nuances de rouge vif que l’on retrouve à travers le cosmos, toujours selon Sony.

« Notre objectif est toujours de trouver des designs qui vont surprendre et plaire à nos fans. Ces nouveaux coloris sont le résultat d’un processus de sélection exhaustif », explique Leo Cardoso, qui fait partie de l’équipe design. « Nous voulions que les nouveaux coloris de la manette soient complémentaires, tout comme la manette sans fil DualSense originelle et la console PS5, alors nous avons conçu ces coloris sur le thème de la galaxie, car cela nous semblait être la progression naturelle pour la PS5 et les accessoires originels », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Satoshi Aoyagi, lui aussi membre de l’équipe design, note que les deux manettes « possèdent une teinte bleue subtile qui produit des nuances de rouge et de noir uniques ». Cette teinte existe déjà sur le modèle proposé jusqu’à présent avec la PS5.

La manette DualSense rouge ou le modèle noir pour PS5 sera disponible le 18 juin chez les revendeurs habituels. Il n’y a pas d’information sur le prix, mais ce sera probablement 69,99€, comme le modèle standard.