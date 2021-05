Le Royaume-Uni veut une coalition internationale contre les cyberattaques

Une coalition internationale contre les cyberattaques doit exister, estime le Royaume-Uni. Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, a insisté sur la nécessité d’une telle coalition face aux menaces provenant d’acteurs étatiques et de groupes criminels qui s’en prennent à la démocratie. Ils pointent du doigt la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord.

Une coalition internationale pour lutter contre les cyberattaques

Les États autoritaires « tordent les principes pour parvenir à leurs propres fins néfastes », a déclaré le chef de la diplomatie britannique lors d’une intervention en ligne devant le Centre national de la cybersécurité (NCSC). « Ces acteurs sont les vandales à une échelle industrielle du XXIe siècle. Ils veulent saper les fondations de notre démocratie », a-t-il ajouté.

Au Royaume-Uni, la Russie a été accusée d’interférences dans les législatives de 2019 et le référendum de 2014 sur l’indépendance en Écosse. Des acteurs basés en Russie ont également été accusés de mettre la main sur des recherches britanniques sur les vaccins de laboratoires britanniques, américains et canadiens.

« Quand des États comme la Russie ont des criminels et des gangs qui opèrent depuis leur territoire, ils ont la responsabilité de poursuivre ces gangs, non pas de leur offrir un refuge », a estimé Dominic Raab. « Nous utilisons nos capacités parce qu’elles sont nécessaires pour défendre nos citoyens et sauvegarder la coopération internationale — nos adversaires utilisent leur pouvoir pour voler, saboter et saccager le système international », a-t-il ajouté.

De l’aide des alliés pour réussir

L’année dernière, le centre de la cybersécurité britannique a traité 723 incidents majeurs. Il s’agit d’un record depuis sa création il y a cinq ans. Le centre a par ailleurs arrêté 700 000 escroqueries en ligne. Mais il faut aller plus loin, d’où l’intérêt pour le Royaume-Uni de travailler avec ses alliés pour créer un cyberespace qui soit « libre, ouvert et profite à tous les pays et tous les peuples ».