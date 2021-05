Longue Marche 5B : fin de parcours sans dégâts pour la fusée chinoise

On a failli avoir (un peu) peur… Après plusieurs jours d’incertitude sur le point de chute le plus probable, la fusée chinoise Longue Marche 5B a donc terminé son aventure spatiale dans l’Océan Indien, non loin des Maldives, ce dimanche 9 mai à 3h24 heure de Paris. La descente incontrôlée de l’engin laissait craindre qu’un morceau plus imposant de la structure ne s’écrase sur une habitation, même si la probabilité d’un tel incident restait faible ( la Terre est recouverte d’eau sur 70% de sa surface).

Le 29 avril dernier, Longue Marche 5B a placé en orbite le premier module de la future station spatiale chinoise (Tianhe). Le retour du lanceur a été un peu plus compliqué que prévu….

Au final, la majeure partie de la fusée de 18 tonnes s’est désintégrée dans l’atmosphère terrestre, mais un gros morceau se serait tout de même abîmé dans l’océan. Pour le lancement du prochain module de sa station spatiale, la Chine devra sans doute planifier un peu mieux la descente de son lanceur si elle ne veut pas s’attirer les foudres de la communauté spatiale internationale.