Le Mi 11 Ultra équipé de son énorme bloc photo débarque enfin en France

Vaisseau amiral de la flotte Mi 11 avec son énorme capteur ISOCELL d’un pouce, le Mi 11 Ultra débarque enfin en France. Cet appareil aux specs très haut de gamme est disponible dès à présent au prix de 1199 euros (oui, ça pique pas mal…). Le point fort du mobile est son « énorme » capteur 1/1.12″ de 50 Mpx, avec des pixels de 1.4 µm (ou 2,8 µm avec le pixel-binning). Le banc d’essai DXOMARK place ce modèle en tête des photophones. Le bloc photo dispose aussi de deux capteurs Sony IMX 586 de 48 mégapixels (un ultra grand angle et un téléobjectif périscopique avec zoom optique 5x ou 120x en numérique).

L’énorme bloc photo du Mi 11 Ultra

Outre ce bloc photo de compétition, le Mi11 Ultra dispose d’une dalle AMOLED WQHD+ 120 hz, d’un processeur Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage en UFS 3.1, d’une batterie de 5000 mAh (avec recharge rapide 67W), et bénéficie de la certif IP68.

Le Mi 11 Ultra est disponible à la vente sur le site de la FNAC en modèle blanc marbre , et en modèle noir céramique prix de 1199 euros.