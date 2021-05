pCloud : une solution de stockage en ligne complète, efficace et sécurisée

Vous avez énormément de données sur votre disque dur (ou SSD ?). Alors vous êtes déjà au courant que le stockage en local n’est pas toujours la panacée. Stocker en local, c’est bien évidemment déjà retirer de la capacité de stockage restante. Une Lapalissade certes, mais qui prend sens dès lors qu’on ne dispose pas d’une unité de stockage de plusieurs To. Le stockage physique in situ fait aussi courir un gros risque pour les données en cas de sinistre (incendie, dégât des eaux, corruption du disque par un malware, etc.).

Que faire alors pour disposer à la fois de la tranquillité d’esprit nécessaire ET d’une capacité de stockage suffisante voire « extensible » au fil du temps ? Une bonne solution à ce dilemme s’appelle pCloud. Comme son nom l’indique, pCloud est une solution de stockage en ligne, créée en 2013, disponible à la fois sur navigateur, applications Windows/Mac/Linux, et via une application mobile (iOS et Android). Cette solution propose de « monter » dans le nuage les centaines de Go de données qui encombrent votre disque dur. Parmi les fonctions principales de pCloud, la synchronisation automatique des fichiers, ce qui signifie que l’utilisateur aura toujours à disposition la dernière version du fichier enregistré, qu’il accède à pCloud depuis son navigateur ou depuis l’application PC/Mobile.

Autre point fort, le pCloud Backup qui assure le le stockage en ligne, la synchronisation et la sauvegarde en ligne dans un package tout-en-un. Idéal bien sûr pour les petites et moyennes entreprises ou les auto-entrepreneurs. Avantage de cette nouvelle méthode de sauvegarde, cette dernière ne concerne que les fichiers, ce qui permet d’augmenter la vitesse de transfert tout en économisant sur le stockage. A noter que pCloud Backup propose toutes les fonctionnalités de pCloud, soit un accès au service sans limitations, l’envoi et le partage des fichiers avec d’autres utilisateurs (y compris ceux qui n’ont pas de comptes pCloud), la synchronisation automatique, la création d’un dossier partagé (cette fois pour d’autres collaborateurs pCloud), l’envoi d’un lien de téléchargement accessible depuis un navigateur, , sans oublier bien sûr la synchronisation des données sur plusieurs appareils. Difficile de faire plus complet en cette période télétravail… Et bien sûr, le transfert de données s’effectue via des canaux SSL/TLS, sans oublier le chiffrage de la structure des dossiers en 256-bits AES.

Et si vous en voulez plus, vous pouvez acheter en supplément pCloud Encryption. Cette fonctionnalité vous assure une confidentialité à toute épreuve grâce à un dossier spécifique, à part, entièrement chiffré. Besoin de sécuriser vos documents de travail, mais sans vous prendre la tête ? Cette option est là pour ça.

Côté perfs et confidentialité des données, rien à craindre puisque l’utilisateur peut sélectionner des serveurs disponibles en Europe (via le Luxembourg). pCloud est même le seul service du genre avec des serveurs européens (et donc garantie RGPD). Cette description du service vous a séduit ? Sachez alors qu’en ce moment l’offre de stockage 500 Go est disponible durant 3 mois à 4,99 euros seulement. Passé cette période, soit l’utilisateur repasse en abonnement mensuel « classique » ou bien profite de l’offre promo pour le 14 Juillet et achète en Lifetime, c’est à dire Paiement en une seule fois, pour le stockage de 500 Go ou 2 To, et pour un prix promotionnel (122,50€ pour 500 Go ou 245€ pour 2 To) .

[Sponso]